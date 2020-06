Totes Baby erscheint Mutter als Geist

An dem Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes veranstalten die Eltern ein Feuerwerk. Die Mutter hielt das Spektakel mit ihrer Kamera fest. Als sie sich die Aufnahmen anschaute, war sie schockiert. Während des Feuerwerks soll ihr verstorbenes Baby in einem pyrotechnischen Lichteffekt auftauchen. Sogar ein Heiligenschein und Engelsflügel sollen auf dem Foto zu erkennen sein. Obwohl für die meisten Menschen die Geschichte der 28-Jährigen unglaubwürdig klingt, bleibt sie bei ihrer Aussage. So verrät sie dem "Mirror": "Viele Leute meinten, ich sei verrückt, doch wer das Foto gesehen hat, wird erkennen, dass ich mich nicht irre."