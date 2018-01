Totes Baby auf Flugzeugtoilette entsorgt!

Die Geschichte ist erschütternd. Auf einer Flugzeugtoilette wurde in einem Mülleimer eine Baby-Leiche entdeckt. Obwohl die Mutter bereits ausfindig gemacht werden konnte, ist der Tatbestand noch unklar. Was passierte auf der Flugzeugtoilette?

Mutter entsorgt Baby auf Flugzeugtoilette

Wie jetzt bekannt wurde, wurde auf einer Flugzeugtoilette durch das Reinigungspersonal eine Baby-Leiche entdeckt. Das Baby soll dabei im Mülleimer gelegen haben. Die Mutter des Kindes konnte noch am Flughafen verhaftet werden. So wird durch "thejakartapost.com" berichtet, dass sich die Frau schon auf dem Flug von Abu Dhabi nach Jakarta unwohl gefühlt haben soll. Bei einem Zwischenstopp in Bangkok wurde dann der schreckliche Fund gemacht. Noch am Terminal in Bangkok wurde die Frau verhaftet.

Warum entsorgte die Mutter ihr Baby?

Nach ihrer Verhaftung gab die Frau ihre schreckliche Tat zu. Sie berichtet, dass das Baby durch eine Affäre mit ihrem Chef in Abu Dhabi entstanden sein. In ihrer Heimat Cianjur habe sie allerdings einen Mann und Kinder. Durch ihr Verbrechen, wollte sie ihre Affäre und das Baby vertuschen. Die Polizei soll jetzt ermitteln, ob das Baby bei der Tat noch lebte oder bereits tot war.