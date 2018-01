Tränen bei DSDS: Emotionales Geständnis von Dieter Bohlen

Da kullerten die Tränen bei Dieter Bohlen!

Eigentlich zeigt sich der Poptitan bei DSDS eher von seiner harten Seite - umso überraschender dürften diese Bilder für das Publikum der beliebten RTL-Castingshow gewesen sein!

Denn als Kandidatin Mandy Mettbach sich mit dem Marianne Rosenberg-Titel "Liebe kann so weh tun" vor die kritischen Augen der DSDS-Jury stellt, kommen Jury-Urgestein Dieter spontan die Tränen!

"Ich glaube, das war Zugluft", witzelt der 63-Jährige gegenüber der Bild erst noch über seine Tränen hinweg - um dann zu gestehen, dass der Song bei ihm Erinnerungen an eine emotionale Zeit wachruft:

"Der Auftritt hat mich halt sehr an meine Studentenzeit in Göttingen mit Zimmer für 90 Mark und Gemeinschaftsklo auf dem Flur erinnert. Da war wenig zum Lachen", so der Poptitan.

Nach dem Abitur habe sich Dieter Bohlen auf Anweisung seiner Eltern hin für ein BWL-Studium rund 280 Km entfernt von Zuhause entschieden:

"Ich bin ehrlich, meine Studentenzeit war ziemlich hart."

Emotionale Worte - und auch Kandidatin Mandy scheint von den Tränen des Poptitan ganz ergriffen zu sein:

"Ich war erst mal geschockt, als ich gesehen habe, dass er geweint hat. Ich hätte nie damit gerechnet“, so die 17-Jährige gegenüber der BILD.

"Offensichtlich habe ich Erinnerungen bei ihm geweckt und alte Schubladen geöffnet. Ich wäre am liebsten sofort zu ihm hingegangen, um ihn zu umarmen."