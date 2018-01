Tränen-Foto: Sophia Thomalla ist am Boden zerstört

Oh je! Hat Sophia Thomalla etwa Stress mit Gavin Rossdale? Auf ihrer Instagram-Seite zeigte die 28-Jährige plötzlich von ihrer verletzlichen Seite.

Ihr Make-Up ist verschmiert, sie weint dicke Kullertränen und hält sich dabei an einer Flasche Wodka fest. Doch glücklicherweise ist ihr Lover nicht Schuld an Thomallas Trauer! „Macht mir gar nichts aus, dass die Deutschen gegen Spanien rausgeflogen sind. Man muss auch verlieren können“, schreibt die Moderatorin zu ihrem Schnappschuss und spielt damit auf die Pleite der deutschen Handballmannschaft während der EM an.

Viele Fans fühlen mit Sophia und versuchen, sie mit aufbauenden Worten zu trösten. „Sie sieht sogar gut aus, wenn sie weint“, schreibt ein begeisterter Follower unter dem Tränen-Foto. Das dürfte die humorvolle Skandalnudel sicherlich ein wenig aufheitern...