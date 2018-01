Country-Star Lari White stirbt mit 52 Jahren

Diagnose: Bauchfellkrebs. Mit diese Schock-Nachricht wurde Lari White, amerikanischer Country-Star, Ende September letzten Jahres konfrontiert. Nun starb sie am Dienstag im Alter von 52 Jahren. Neben Ehemann Chuck Cannon, hinterlässt sie auch zwei Töchter und einen Sohn.

Die Sängerin wurde 1965 in Florida geboren. Der Durchbruch kam für sie 1994: ihr Album "Wishes" wurde ein Verkaufschlager und ihre Lieder "Now I Know" und "That's my Baby" waren unter den Top-10 der Country-Hits. Insgesamt gewann sie in ihrem Leben drei Grammys. Für Fans außerhalb des Country-Milieus ist sie vor allem bekannt aus der Schluss-Szene im Film "Cast Away" mit Tom Hanks, in der sie die Künstlerin Bettina Peterson spielt.

Eine offizielle Mitteilung über Lari Whites Tod gibt es noch nicht, aber schon jetzt sprachen mehrere ihrer Freunde ihr Beileid und tiefe Trauer über soziale Netzwerke aus.