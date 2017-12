Sie wollte eine tolle Zeit in Australien verbringen, doch für eine junge Rucksacktouristin endete der Ausflug Down Under tödlich.

Die deutsche Touristin arbeitete auf einer Avocadofarm

Wie die "Brisbane Times" berichtet, ereignete sich der dramatische Unfall bereits in der zweiten Dezemberwoche. Die 27-jährige Jennifer K. arbeitete auf einer Avocadofarm in Queensland. Sie saß als Beifahrerin auf einem Rasenmäher. Als dieser einen Hügel runter fuhr, stürzte Jennifer und fiel unter das Gerät.

Jennifer K. erlag ihren Verletzungen

Jennifer K. wurde dabei schwer verletzt und starb an den Folgen des Unfalls.

Wie berichtet wird, stammte die junge Frau aus Leipzig.