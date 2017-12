Tragischer Grund: 15-Jährige stirbt beim Sex

Alena aus Russland wurde nur 15 Jahre alt. Als sie mit ihrem 22-Jährigen Freund Sex hatte, wurde sie plötzlich ohnmächtig. Kurz darauf war sie tot.

Das Paar traf sich heimlich in einer Garage, um dort miteinander zu schlafen. Artyom ließ den Motor seines Wagens an, um sich und seine Freundin warm zu halten. Kurz darauf fühlten sich die beiden plötzlich merkwürdig. Der Teenager hatte keine Gelegenheit, das Auto zu verlassen, sondern wurde sofort ohnmächtig. Das Gas hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Garage ausgebreitet.

Als der junge Mann wieder zu sich kam, lag seine Freundin ohnmächtig neben ihm im Wagen. Er rannte zu seinen Verwandten, um ihnen von dem Vorfall zu erzählen, doch als der Rettungsdienst eintraf, konnte nur noch der Tod des Mädchens festgestellt werden. Sie starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Nun muss Artyom sich wegen fahrlässiger Tötung und Sex mit einer Minderjährigen vor Gericht verantworten müssen. "Er wusste, dass das Mädchen, mit dem er in seinem Lada schlief, jünger als 16 Jahre alt war", erklärt eine Sprecherin der örtlichen Polizei.