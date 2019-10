Reddit this

Trauerfeier in Prag: Fans nehmen Abschied von Karel Gott (✝80)

Am 1. Oktober schloss für immer seine Augen. Der 80-Jährige gab nur wenige Tage zuvor bekannt, an akuter Leukämie erkrankt zu sein. Nun können seine Fans während einer großen Trauerfeier in Prag ein letztes Mal Abschied von ihm nehmen.

Abschied von Karel Gott

Momentan befindet sich der Sarg des Sängers auf der Slawischen Insel im großen Saal des Sophienpalais. Dieser ist mit weißen Blumen bedeckt und für jeden zugänglich, der sich von ihm verabschieden möchte.

Die Trauerfeierlichkeiten werden sich laut „BZ“ zwei Tage lang zutragen. Insgesamt werden zwischen 150.000 und 300.000 Trauernde erwartet. Anschließend soll am Samstag Karel Gotts Begräbnis stattfinden.

