Reddit this

Traumbody wie Anna Kournikova: So einfach klappt es

Als wäre die Zeit stehen geblieben! Seit Anfang der 2000er hat Anna Kournikova ihre Profi-Karriere als Tennis-Ass an den nagel gehängt. Vor kurzem ist sie stolze Mama von Zwillingen geworden. Und obwohl sich das Leben der Blondine so stark verändert hat - ihr Body ist immer noch so fit und trainiert wie mit 21. Wie sie das schafft? Das hat sie jetzt verraten...

Anna Kournikova & Enrique Iglesias: Zwillinge!

Anna Kournikova verrät ihr Fitness-Geheimnis

Statt auf Tennis, setzt die Freundin von Enrique Iglesias auf Yoga und Pilates. "Ein typischer Tag beginnt mit dem Aufstehen um 6:30 Uhr. Wir frühstücken und gehen dann mit dem Kinderwagen spazieren. Die Zwillinge haben gerade angefangen zu laufen", erklärt sie im Interview mit "The Sun".

Um Sport in den Alltag zu integrieren, müsse man jede freie Minute sinnvoll auskosten, findet Kournikova: "Während sie schlafen, mache ich Yoga und Pilates."

Gesunde Ernährung ist ein Muss

Aber nicht nur der Sport ist immer noch ein wichtiger teil im Leben der 38-Jährigen. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. "Ich finde es wichtig, über den Tag verteilt kleinere Mahlzeiten zu essen", erklärt sie. Aber: Sie sündigt auch! "Ich liebe Schokolade und Eiscreme. Ich liebe Kartoffeln und Nudeln." Aber wer so viel Sport macht, dem sei dies auch gegönnt...