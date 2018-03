"Traumschiff"-Star Siegfried Rauch ist tot

Trauer um "Traumschiff"-Star Siegfried Rauch! Der Schauspieler ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Ein Unfall kostete ihn das Leben!

Siegfried Rauch soll von einer Treppe gestürzt sein

Wie unter anderem FAZ berichtet, soll Siegfried Rauch von einer Treppe gestürzt sein. Der tragische Vorfall soll sich bei einer Feier der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr in Untersöchering ereignet haben. Dort stürze der 85-Jährige und starb noch am Unglücksort an den Folgen seiner Verletzungen.

Siegfried Rauch verzauberte als "Traumschiff"-Kapitän Jakob Paulsen

Bekannt geworden ist Siegfried Rauch durch Rolle als „Traumschiff“-Kapitäns Jakob Paulsen. Von 1999 bis 2013 begeisterte er in der ZDF-Serie die Fans. Und auch als Dr. Roman Melchinger in "Der Bergdoktor" dürfte Siegfried Rauch vielen bekannt sein.

Doch der Schauspieler stand schon seit den 70er Jahren vor der Kamera. Seitdem spielte er in über 500 Filmen und Serien mit.