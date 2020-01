Trauriges Todesdrama: Sänger David Olney stirbt auf der Bühne

Reddit this

Der US-amerikanische Sänger und Songwriter David Olney ist tot. Er starb am Samstag bei einem Auftritt in Florida.

David Olney lebte für die Musik. Bei einem Auftritt am Samstag hatte er viel Spaß auf der Bühne und zeigte, was in ihm steckt. Doch dann legte er sein Kinn auf die Brust, murmelte „Es tut mir leid“ und starb vor den Augen seiner Zuschauer. Es heißt, der 71-Jährige habe einen Herzinfarkt erlitten.

"Tatort"-Star Christoph Quest ist tot!

Große Trauer um den Volkssänger

„Er saß dort sehr friedlich, aufrecht und mit seiner Gitarre, trug den coolsten Hut und eine schöne Samt-Jacke“, schreibt Amy Rigby, die zu dem Zeitpunkt mit ihm auf der Bühne stand. „Anfangs sah es so aus, als würde er nur eine kurze Pause einlegen. Wir haben gestern Abend einen wichtigen Menschen verloren.“ Auch sein Musiker-Freund Scott Miller stand mit ihm auf der Bühne. „Er hat seine Gitarre nicht fallen gelassen, ist nicht vom Hocker gefallen. Es war so sanft wie er selbst“, erklärt er.

Olney hinterlässt nicht nur seine Ehefrau, sondern auch zwei Kinder.

Von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: