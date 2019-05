Trendfrisur 2019: Der Petit Bob

Er ist stylisch, cool und ganz einfach zu frisieren: Der Petit Bob. Kein Wunder also, dass er zur absoluten Trendfrisur mutiert!

Cool, cooler, Petit Bob

Ob Newcomerin Lucy Boynton, Supermodel oder - sie alle tragen ihn schon: Den Petit Bob.

Der Bob an sich ist schon länger Thema in der Beautywelt. Zuletzt wurde besonders der Long Bob ordentlich abgefeiert. Der wird jetzt aber vom Frisurenthron gestürzt. Der Petit Bob ist um einiegs kürzer, reicht maximal bis zum Kinn. Die Längen sind vorne und hinten gleich. So bleibt der Look ganz clean, ist aber an Coolness nicht zu übertreffen!

So trägt man den Petit Bob

So einfach die Frisur ist, langweilig wird es trotzdem nicht. Denn den Petit Bob kann man verschieden stylen. Ob curly oder Sleek, mit Pony oder ohne.

Besonders gut steht er übrigens Frauen mit länglichen und schmalen Gesichtern. Wer aber ein herzförmiges Gesicht hat, kann sich auch trauen.