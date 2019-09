Trennung von Andreas Gabalier & Silvia: Sein Bruder packt aus!

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Silvia Schneider und haben sich nach sechs gemeinsamen Jahren getrennt. Dabei hatte der Sänger sich fest vorgenommen, seine Beziehung zu retten. Leider ohne Erfolg. „Wir haben heute Vormittag sehr lange geredet. Mit Silvias Zeilen ist wirklich alles gesagt. Ich habe neben all meinen unglaublichen Erfolgen das Wichtigste im Leben vergessen. Es bricht mir das Herz“, erklärte er gegenüber BILD.

Der Trennungsgrund ist nicht bekannt

Besonders bitter: Rund eine Woche vor dem Liebes-Aus sprach mit Gabaliers Bruder Willi. Er wusste schon, dass die Beziehung der beiden auch ihre Tiefen hatte. „Es ist einfach generell schwer, neben so einem Superstar bestehen zu können. Weil es natürlich sehr viele Fans gibt“, erklärte er. „Bei meinem Bruder ist das natürlich in einem hohen Maß, weil er einfach so viele Fans hat, natürlich auch weibliche, die in anhimmeln, die ihn bewundern."

Warum Andreas und Silvia sich wirklich getrennt haben, ist bisher nicht klar. Eifersucht soll jedoch kein Thema gewesen sein…

