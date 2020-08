Trini Lopez: Der "If I Had a Hammer"-Sänger ist tot

Er wurde von Frank Sinatra entdeckt

Schon in jungen Jahren entdeckte Trini die Musik für sich. Später wurde er von Frank Sinatra entdeckt. Mit Hits wie "If I Had a Hammer", "Lemon Tree" und "Guantanamera" feierte er große Erfolge.

Trinidad wuchs als Sohn mexikanischer Einwanderer in recht ärmlichen Verhältnissen in Texas auf. Als er in einem Nachtclub in Hollywood auftrat, veränderte sich sein Leben für immer. Sinatra entdeckte den Sänger und nahm ihn sofort bei seiner Plattenfirma "Reprise Records" unter Vertrag.

Vor seinem Tod arbeitete Trini noch an einem Dokumentarfilm über sein eigenes Leben. Was genau jetzt daraus wird, ist bisher unklar...

