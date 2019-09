TV-Koch Carl Ruiz ist tot!

Reddit this

Carl Ruiz ist tot. Der Koch starb an einem Herzinfarkt. Das gab sein Restaurant "La Cubana" am Sonntag auf deren -Account bekannt. "Keine Worte können ausdrücken, welche Trauer wir angesichts des plötzlichen Verlusts unseres Freundes und Bruders empfinden", heiß es in dem Statement. Sein Tanzen beim Kochen sei immer eine wichtige Zutat für seine Speisen gewesen.

Rührende Abschiedsworte von Carls Kollegen

Auch Carl Kollegen nehmen jetzt Abschied. "Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, was für ein großartiger Freund er für mich und meine Familie war. Seine Fähigkeit, mich unter allen Umständen zum Lachen und Lächeln zu bringen, wurde nur durch sein Talent als Koch übertroffen", schrieb Emmy-Preisträger Guy Fieri.

Küchenchef-Kollege Rocco DiSpirito veröffentlichte ebenfalls emotionale Worte in den sozialen Medien: "Ich werde seine Begeisterung, seinen Intellekt, seine unangekündigten Einfälle und vor allem das Lachen vermissen. Carl konnte in jeder Situation etwas Lustiges finden."

Bekannt wurde Carl Ruiz durch verschiedene Koch-Shows des Senders The Food Network. Dieses Jahr eröffnete er sein Restaurant "La Cubana" in New York.

