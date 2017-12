TV-Koch Roland Trettl: Deshalb hat er sich sterilisieren lassen

Für die meisten Männer ist es ein absolutes Tabu-Thema. Nicht so aber für TV-Koch Roland Trettl. Der 46-jährige spricht jetzt ganz offen über seine Sterilisation und warum er sich für diesen großen Schritt entschieden hat.

Überraschend ehrlich gesteht er im Gespräch mit dem Magazin ‚Barbara’: „Ich habe mich sterilisieren lassen.“ Damit nimmt er sich und seiner Ehefrau Daniela für den Rest des Lebens die Chance auf weiteren Nachwuchs. Doch der Fernsehkoch erklärt: „Meine Frau und ich sind glücklich mit unserem einen Sohn, mehr wollen wir nicht.“

Und es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Roland Trettl sich sterilisieren lassen hat. Er hofft so späteren Fehlentscheidungen vorbeugen zu können. „Ich will auf keinen Fall einer von diesen Typen werden, die dann noch ein Kind in die Welt setzen, um sich und der Welt zu beweisen, was für geile Hengste sie immer noch sind“, so der gebürtige Südtiroler. „Männer reden da nicht drüber. Also, ich schon.“ Respekt für so viel Offenheit!