TV-Moderatorin Jennifer Knäble: Heimliche Hochzeit

"RTL"-Morgentalkerin Jennifer Knäble und Radiomoderator Felix Moese gaben sich in Kitzbühel heimlich das Ja-Wort. Erst Silvester vergangenen Jahres verlobte sich das Paar auf der Nordseeinsel Sylt. Nach knapp einem Jahr folgte jetzt die Traumhochzeit.

Jennifer Knäble ergriff die Initiative

Seit gut drei Jahren sind Jennifer und Felix zusammen, Dank Jennifer. Wie die 37-Jährige berichtet, musste sie die "Beziehungs-Initiative" ergreifen. So verrät sie gegenüber "Bunte": "Anfangs haben wir uns nur gedatet und das hätte für Felix ewig so weitergehen können. Also habe ich ihn bei einem Sonntagspicknick in den Weinbergen ganz altmodisch gefragt, ob er mit mir gehen will." Es scheint sich gelohnt zu haben. An Silvester folgte die Verlobung des Paares auf Sylt. Jetzt heirateten Jennifer und Felix in den österreichischen Alpen.

Jennifer Knäble und Felix Moese haben geheiratet

Im Standesamt von Kitzbühel gaben sich Jennifer und Felix nun das Ja-Wort. In der winterlichen Kulisse der österreichischen Alpen bezauberte das Paar alle Hochzeitsgäste. Geheiratet wurde im privaten Familienkreis.