TV-Schock: Beliebte Show wird nach 7 Jahren eingestellt!

Reddit this

Der NDR wird im Dezember noch vier Folgen zeigen, danach verabschiedet sich der „Tatortreiniger“ aus dem Fernsehen. Der Sender und auch Bjarne Mädel hätten gerne weitergemacht – Drehbuchautorin Mizzy Meyer alias Ingrid Lausund will jedoch „aufhören, wenn es am schönsten ist“.

"Tatortreiniger" wird eingestellt

"Ich habe die Schotty-Figur für Bjarne geschrieben", erklärt sie in Hamburg. "Man hat oft den Hang, an etwas festzuhalten, selbst wenn es eigentlich schon vorbei ist. Ich wollte einfach nicht, dass Schotty eine Hausaufgabe wird und wir die Figur so weit auslutschen, bis die Leute sie nicht mehr sehen wollen“, sagt die Drehbuchautorin laut „DWDL“.

Der „Tatortreiniger“ war bei den Zuschauern sehr beliebt und hat sogar zwei Grimme-Preise abgeräumt. Besonders schwer ist der Abschied auch für Bjarne Mädel. "Es fühlt sich für mich tatsächlich so an, als sei jemand gestorben“, sagt der Schauspieler.