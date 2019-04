TV-Schock: "Leben.Lieben.Leipzig" wird abgesetzt!

"Leben.Lieben.Leipzig" sollte das neue Erfolgsformat von 2 werden. Im November flimmerte die ersten 15 Folgen über die -Bildschirme. Nach der Ausstrahlung hüllten sich die Macher jedoch in Schweigen, ob und wie es weitergeht. Mittlerweile ist die Entscheidung gefallen!

"Leben.Lieben.Leipzig" geht nicht weiter!

Das Online-Portal "TAG2" berichtet jetzt, dass sich der Sender gegen eine Fortsetzung der Seifenoper entschieden hat. Die Darsteller sollen über das Ende bereits informiert worden sein.

Die Quoten waren gut

Das Aus kommt überraschend. Denn eigentlich sah es für "Leben.Lieben.Leipzig" gar nicht so schlecht aus. Zwar kam die Soap quotentechnisch nicht an Formate wie "Berlin - Tag & Nacht" ran, doch die Zuschauerzahlen stiegen immer mehr an. Am Ende sahen 6,6 Prozent Marktanteil zu. Das ist sogar mehr als Senderschnitt. Auch der eigene -Kanal war durchaus erfolgreich. Doch all das konnte die Senderchefs nicht überzeugen. Mal sehen, welches Format die Lücke ausfüllen wird...