TV-Schock: RTL-Show fliegt aus dem Programm!

Das Zuschauerinteresse an den neuen Formaten in der Daytime ist sehr gering. Somit ändert der Sendert mal wieder das Programm. Die Scripted Reality "Meine Geschichte, Mein Leben" konnte bisher am Nachmittag nicht überzeugen. Deshalb fliegt das Format bald schon wieder raus!

Ab dem 19. Januar zeigt auf dem 15 Uhr-Sendeplatz die neue Doku "Mensch Papa! Väter allein zu Haus". In der Show geht es darum, was passiert, wenn man Väter mit ihren Kindern allein lässt.

Darum geht es in der Show

Was passiert, wenn man Väter zwei Tage allein daheim mit Kindern und dem Haushalt lässt? RTL wagt genau das in einem -Experiment und macht die Probe aufs Exempel. In der Woche beobachten fünf Frauen, wie sich die Männer anstellen, wenn sie mit Kind und Haushalt allein gelassen werden. Scheitern sie schon an der ersten Windel oder verblüffen sie ihre - und die anderen Frauen - mit fachmännischer Putzexpertise?