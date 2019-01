TV-Schock: Diese Soap steht vor dem AUS!

Die Sat.1-Daily „Alles oder nichts“, welche erst vor wenigen Monaten gestartet ist, scheint möglicherweise vor dem Aus zu stehen Der Grund? Die miserablen Quoten!

Kaum Zuschauerinteresse an "Alles oder nichts"

Zwar konnte „Alles oder nichts“ bei den Zuschauern seit Beginn an nicht überzeugen, doch nun erreichte die Soap am Vorabend einen neuen Tiefstwert und lag sogar hinter mehreren kleineren Sendern. So erreichte „ “ am Mittwoch einen miserablen Marktanteil von nur noch 1,5 Prozent, wie „DWDL“ berichtet. Erst am vergangenen Freitag wurde ein Tiefstwert von 1,8 Prozent erzielt.

Für Sat.1 ist das kaum noch zu halten – es ist daher nicht auszuschließen, dass der Sender bald den Stecker zieht. Denn die Quoten sind nicht mal in der Nähe vom Senderschnitt. Und auch „Endlich Feierabend“ sowie „Genial daneben – das Quiz“ sind am Vorabend noch lange nicht im grünen Bereich.