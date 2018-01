TV-Sender wurde heute Nacht eingestellt!

Eine Ära im Fernsehen geht zu Ende: Nach 18 Jahren wurde in der vergangenen Nacht ein TV-Sender eingestellt.

Den Newssender N24 gibt es nicht mehr, denn der Kanal hat seinen Namen geändert. Seit 3 Uhr heißt N24 jetzt "WELT". Der Umbau hat rund zwei Jahre gedauert. Nicht nur der Name, sondern auch das Studio hat sich etwas verändert. "Bevor N24 am Donnerstag, dem 18. Januar seinen Namen in WELT ändert, wurde am Wochenende mit dem Einbau des neuen Moderationstisches der Umbau des Nachrichtenstudios abgeschlossen", erklärte eine Unternehmenssprecherin.

Die Umstellung funktionierte reibungslos

Der Umbau fand im laufenden Betrieb statt. Immer nachts wurde an dem Studio und der Technik gearbeitet. Der Spartenkanal "N24 Doku" wird seinen Namen vorerst behalten. Die Umstellung in der vergangenen Nacht von N24 zu WELT funktionierte reibungslos, wie der Sender mitteilte. N24 bzw. "WELT" ist Marktführer unter den Nachrichtensendern und liegt mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent deutlich vor dem Konkurrenten n-tv mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent.