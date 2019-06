TV-Star Edith González ist tot!

Edith González spielte im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Telenovelas, Serien und Filmen mit. Jetzt müssen die Fand jedoch ganz stark sein. Die mexikanische Schauspielerin ist am Donnerstag in einem Krankenhaus in Mexiko gestorben. Das bestätigte die Presseagentur "Notimex" und die -Sender "Televisa" und "TV Azteca".

Edith González litt an Eierstockkrebs

Die Todesursache wurde bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben. Mehre Medien gehen jedoch von Eierstockkrebs aus. Vor drei Jahren erhielt sie die Schock-Diagnose. Wenig später mussten ihr Eierstöcke, Gebärmutter und Lymphknoten entfernt werden. Doch die tückische Krankheit breitete sich immer weiter aus.

Edith hinterlässt ihren Mann Lorenzo Lazo und ihre Tochter Constanza. Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit.