TV-Star Godfrey Gao: Herzinfarkt! Er wurde nur 35 Jahre alt!

-Star Godfrey Gao ist tot! Der taiwanesisch-kanadische Star soll während einer TV-Aufzeichnung einen Herzinfarkt erlitten haben und soll wenig später an den Folgen in einem Krankenhaus verstorben sein!

Godfrey Gao brach bei Event zusammen

Wie es unter anderem durch "Daily Star" heißt, soll Godfrey Gao bei einem Event am Mittwoch zusammengebrochen sein und das Bewusstsein verloren haben. Der Schauspieler wurde kurz darauf in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Ein Produzent der chinesischen Reality-Show "Chase Me" bestätigte den Tod des 35-Jährigen. In einem Statement heißt es: "Der Show-Teilnehmer Godfrey stürzte plötzlich beim Laufen zu Boden. Die Sanitäter vor Ort begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach drei Stunden voller Bemühungen, ihn zu retten, erlitt er im Krankenhaus einen plötzlichen Herztod."

Die Agentur von Godfrey Gao meldet sich zu Wort

"In den frühen Morgenstunden des 27. November brach unser geliebter Godfrey zusammen, als er am Set filmte. Nach drei Stunden Rettungsbemühungen verließ er uns leider. Wir sind sehr schockiert und traurig und sind bis jetzt nicht fähig, das Geschehene zu akzeptieren", heißt es durch die Agentur von Godfrey Gao in einer Stellungnahme, die auf der chinesischen Social-Media-Plattform "Weibo" veröffentlicht wurde.

Godfrey Gao wurde durch Louis Vuitton bekannt

Seinen Durchbruch erlebte Godfrey Gao durch seinen Auftritt bei Louis Vuitton als erstes asiatisches Männermodel. Ebenfalls wirkte er in dem Film "The Mortal Instruments: City of Bones" und in der chinesischen Serie "Remembering Lichuan". Zuletzt spielte er im Science-Fiction-Film "Shanghai Fortress" mit.

