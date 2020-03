TV-Star Lyle Waggoner ist tot!

Lyle Waggoner ist tot! Wie durch die Familie des Schauspielers verkündet wurde, verstarb der Star am Dienstagmorgen im Kreise seiner Liebsten.

Lyle Waggoner feierte seinen Durchbruch in den 60er Jahren

Große Bekanntheit erlangte Lyle Waggoner vor allem in den 60er Jahren, mit seiner Gastrolle in der Westernserie "Gunsmoke". Zu seinen größten Erfolgen gehörte seine Hauptrolle im Jahr 1975 im Superhelden-Streifen "Wonder Woman". Zur gleichen Zeit gründete der Schauspieler auch sein eigenes Unternehmen "Star Waggons", mit dem er Wohnwägen vermietete. Ebenfalls war der der 84-Jährige von 1967 bis 1974 ein Teil der Comedyshow "The Carol Burnett Show".

Familie und Freunde sind in Trauer

Wie durch die die Familie von Lyle gegenüber dem Nachrichtenmagazin "TMZ" bestätigt wurde, verstarb der Schauspieler am Dienstagmorgen friedlich in seinen eigenen vier Wänden. Seine Frau Sharon und die beiden Söhne Beau und Jason standen dem 84-Jährigen am Sterbebett bei. Durch seine Schauspielkollegin Carol Burnett heißt es gegenüber "TMZ": "Er war lustig, nett und vielseitig. Aber noch mehr, ein liebevoller Freund. Ich werde ihn vermissen."

