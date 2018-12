TV-Star William Hathaway ist tot!

William Hathaway wurde vor allem durch die Serie "Wicked Tuna - Die Hochseecowboys" des Senders National Geographic bekannt. Die Doku-Serie begleitete Hochseefischer auf ihrer riskanten ihrer Jagd im Nordatlantik.

William Hathaway starb im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall

Laut "E! " wurde William am Samstag in Salisbury (Maryland) in einen tödlichen Autounfall verwickelt. Als ein fremdes Auto abrupt drehte, musste William ausweichen und landete in einem Graben. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Doch für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

William hinterlässt seine Frau Mary und seine kleine Tochter Molly Jean, die erst im September auf die Welt kam. Kurz nach dem Unfall hat er sich noch bei seiner Frau gemeldet und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Doch als die Polizei eintraf war er schon nicht mehr bei Bewusstsein.

Spendenaufruf für die Familie

Von der "OCMD Fishing Community" wurde auf bereits ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen eingerichtet. "Am 15 Dezember starb Marys Ehemann William Joseph Hathaway, alias Willbilly, plötzlich bei einem Autounfall. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, dessen Leidenschaft das Meer war. Er hat den Tag von jedem versüßt, den er kennengelernt hat", heißt es auf dem Profil.