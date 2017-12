"TV total"-Opa Klaus will ins "Dschungelcamp"

Sie wurden bekannt durch "TV total". Das rüstige Rentner-Paar Ingrid und Klaus amüsierte alle Show-Fans mit ihren Ehestreiten und hitzigen Diskussionen. Auch nach dem Ende der Stefan Raab Kult-Show, war ihrer Berühmtheit kein Ende gesetzt. Wie der 82-jährige Klaus jetzt verriet, habe er sogar schon ein neues Projekt geplant. Er will ins Dschungelcamp!

Ingrid und Klaus das Kult-Ehepaar

Bei "TV total" feierten das Rentner-Paar ihre größten Erfolge. Mit ausufernden Diskussionen begeisterten die Eheleute ihre Fans. Auch nach dem Ende der Raab-Show sind die beiden nach wie vor im Fernsehen zu sehen. Wie der 82-Jährige jetzt berichtet, habe er für die Zukunft auch schon einen neuen TV-Auftritt geplant. Er will ins Dschungelcamp ziehen. Was sagt die 79-jährige Ingrid dazu?

Ingrid und Klaus von TV Total feiern ihr TV-Comeback

Klaus will "Dschungel-Opa" werden

Wie Klaus gegenüber "Closer" verriet, spielt er mit dem Gedanken ins Dschungelcamp zu ziehen. So berichtet er: " Ich will in den Dschungel und da der älteste Kandidat werden und zeigen, dass Frau Merkel sich auf und fitte Senioren verlassen kann." Aber was sagt seine Ingrid zu diesen waghalsigen Plänen ihres Mannes? Die 79-Jährige entgegnet gelassen: " Aber ja, ich bin doch froh, wenn er weg ist." Ob Klaus seine Pläne tatsächlichen realisieren wird? Wir können gespannt sein...