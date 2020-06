TV Total "Pokerstars" Nacht: Wer ist der Gewinner?

Zu Beginn der Poker-Nacht sah es allerdings so aus, als würde Catwalk-Trainer Jorge Gonzales das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro absahnen. Gegen sein glückliches Händchen sah Stefan Raab zunächst ziemlich blass aus.

Als Erster war Ingo Appelt aus dem Rennen - ein missglückter Bluff bescherte ihm das frühzeitige Aus. Ihm folgte der zunächst so starke Jorge Gonzales und dann die beiden Damen am Tisch, Andrea Kaiser und Lena Meyer-Landrut.

Stefan Raab ging als strahlender Sieger aus dem Turnier hervor - und feierte nach zwei Niederlagen endlich mal wieder einen Triumpf.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!