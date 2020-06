"TV total": So krass wurde Stefan Raab von Bülent Ceylan reingelegt!

Stefan Raab hat in der Sendung Bülent Ceylan angekündigt. Er kommt in Richtung Showtreppe – doch dann folgte der Schock: Er ist die Treppe herunter gefallen. Er liegt auf dem Boden, bewegte sich kaum und krümmte sich offenbar vor Schmerzen. Stefan Raab ging zu ihm hin und fragte, wie es ihm geht.

Was der ProSieben-Star nicht ahnt: Das war nur ein Double von Bülent Ceylan und war gespielt! Für Stefan Raab war das wohl ein absoluter Schock-Moment. Der „echte“ Bülent kam wenige Augenblicke später. Da wurde Stefan Raab in einer seiner letzten Shows komplett veräppelt. Diesen Moment wird der Moderator wohl so schnell nicht vergessen.