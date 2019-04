"Two and a Half Men"-Darstellerin Georgia Engel ist tot!

Große Trauer in der US-Filmwelt! Wie nun veröffentlicht wurde, verstarb " "-Darstellerin Georgia Engel am vergangen Freitag vollkommen unerwartet im Alter von 70 Jahren.

Georgia Engel erlebte ihren Durchbruch in den Siebzigern

In den Siebzigern war Georgia Engel für fünf Jahre in -Serie "Mary Tyler Moore" zu sehen und machte sich dabei vor allem durch ihre unverkennbare Stimme einen Namen. In ihrer Paraderolle als Georgette Franklin Baxter in "Mary Tyler Moore" spielte sie an der Seite von Betty White. Hierzulande war sie vor allem durch ihre Auftritte in der beliebten Sitcom "Two and a Half Men" bekannt. Nun schloss Georgia für immer die Augen...

Freund bestätigt Tod von Georgia Engel

Wie nun ein John Quilty, ein guter Freund und der Nachlassverwalte von Georgia Engel gegenüber der "New York Times" bestätigt, ist die Schauspielerin am vergangen Freitag verstorben. Die Todesursache soll bis jetzt ungeklärt sein, da Georgia aus religiösen Gründen keine Ärzte aufsuchte. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren der Schauspielerin stattfinden wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.