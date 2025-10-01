Tyrese Gibson: Haftbefehl! Was ihm jetzt vorgeworfen wird

Laut Polizei gab es schon vorher mehrere Warnungen: Innerhalb von zehn Tagen seien Gibsons Hunde fünfmal frei herumlaufend gemeldet worden. Am 22. September versprach der Schauspieler zunächst, die Tiere abzugeben – verschob seine Entscheidung jedoch. Daraufhin wurde ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Tierquälerei ausgestellt. Bei einer Durchsuchung des Anwesens waren weder Gibson noch die Hunde vor Ort.