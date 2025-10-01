Tyrese Gibson: Haftbefehl! Was ihm jetzt vorgeworfen wird
Drama um Hollywood-Star Tyrese Gibson! Der „Fast & Furious“-Liebling soll für den Tod des Nachbarhundes verantwortlich sein – jetzt liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor.
Da lachte er noch: Tyrese Gibson bei einer Filmpremiere am 16. September.
© IMAGO / NurPhoto
Tyrese Gibson (46), weltbekannt als Actionheld aus der „Fast & Furious“-Reihe, Sänger und Model, steht wegen eines tragischen Vorfalls im Fokus der Behörden: Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen!
Der Vorwurf: Gibsons Cane-Corso-Hunde sollen den Hund seines Nachbarn Harrison Parker getötet haben. Der Mann schilderte, wie er am 18. September seinen geliebten Cavalier King Charles Spaniel in den Vorgarten ließ – nur Minuten später fand er das Tier tot in der Einfahrt.
Ermittlungen gegen Gibson
Laut Polizei gab es schon vorher mehrere Warnungen: Innerhalb von zehn Tagen seien Gibsons Hunde fünfmal frei herumlaufend gemeldet worden. Am 22. September versprach der Schauspieler zunächst, die Tiere abzugeben – verschob seine Entscheidung jedoch. Daraufhin wurde ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Tierquälerei ausgestellt. Bei einer Durchsuchung des Anwesens waren weder Gibson noch die Hunde vor Ort.
„Mein Herz ist gebrochen“ – Tyrese zeigt Reue
Jetzt meldet sich der Hollywood-Star selbst zu Wort. In einem bewegenden Statement, das auch über seine Anwälte veröffentlicht wurde, richtet er sich direkt an die trauernde Familie:
„Mein Herz ist wirklich gebrochen, und ich bete ununterbrochen für die Familie. Ich hoffe, dass sie eines Tages in ihrem Herzen die Kraft finden, mir zu vergeben.“
Gibson betont, er sei zum Zeitpunkt der Attacke nicht zu Hause gewesen, übernehme aber die volle Verantwortung:
„Als ich erfuhr, was passiert war, habe ich sofort die schwierige Entscheidung getroffen, meine beiden erwachsenen Hunde und ihre drei Welpen in liebevolle und sichere Häuser zu geben. Ich konnte nicht riskieren, dass so etwas jemals wieder geschieht.“
Der Schauspieler erklärt zudem, dass er die Hunde ursprünglich nur zum Schutz seiner Familie angeschafft habe:
„Ich habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit Stalkern zu kämpfen gehabt, die plötzlich vor meinem Haus auftauchten. Die Hunde sollten Sicherheit und Ruhe geben – sie wurden nie zu Kampfhunden ausgebildet.“
Schauspieler von Vorfall erschüttert
Er macht deutlich, wie sehr ihn die Situation selbst erschüttert:
„Ich hatte keine Ahnung, dass ich jemals in so einem Albtraum aufwachen würde. Ich weiß, die Familie muss dasselbe fühlen. Bitte wissen Sie: Mein Herz ist für Sie gebrochen. Ich bete für Ihre Heilung und für Ihr geliebtes Haustier, das das niemals verdient hat.“