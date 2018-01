U-Bahn Schock: Hündin stirbt durch Stromschlag

Die Geschichte ist schockierend! In einer Nürnberger U-Bahn-Station ereignete sich ein tragischer Unfall. Eine Hündin wurde durch einen Elektroschlag getötet. Wie bekannt wurde, hätten auch Menschen lebensgefährlich verletzt werden können. Wie kam es zu dem grausamen Vorfall?

Bayer bindet Hund an Anhängerkupplung und schleift ihm mit - tot

Hündin wird von Elektroschlag getötet

Wie berichtet wird, wurde eine Hündin in einer U-Bahn-Station in Nürnberg durch einen Elektroschlag tödlich verletzt. Nachdem die Hündin ein Metalltor berührte, traf sie der lebensbedrohliche Stromschlag. Der Grund: Das Tor befand sich in einem schlechten Wartungs-Zustand. Auf dem Tor sollen 230 Volt gelegen haben. Ein durchgescheuertes Kabel war dafür der Auslöser. Auch Menschen hätten sich dadurch lebensgefährlich verletzten können. So berichtet der zuständige Polizeisprecher gegenüber "Bild": "Die Berührung hätte auch für Menschen lebensgefährlich sein können! Personen wurden demnach jedoch nicht verletzt."

Hunde-Besitzer wurde in Gewahrsam genommen

Nach dem Tod seiner Hündin, fing der 32-jährige Hundebesitzer an zu randalieren. Um weiteren Schäden vorzubeugen, wurde der Mann für eine Stunde in Gewahrsam genommen. Ob sich die Nürnberger-Verkehrsbetriebe für den Unfall verantworten müssen, ist noch nicht bekannt.