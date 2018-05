Udo Jürgens: Erb-Skandal! Seine Geliebte kriegt fast alles!

Die gute Nachricht zuerst: Knapp vier Jahre nach seinem Tod kehrt jetzt allmählich Ruhe ein. Der Nachlass des großen Künstlers – er kann endlich verteilt werden! „Wir sind auf einem sehr guten Weg, alles, was das Erbe betrifft, endlich abzuschließen. In wenigen Monaten wird es endlich ein Ende haben. Es ist wirklich alles positiv. Ich bin sehr froh darüber“, sagt John Jürgens zu "Das Neue Blatt". „Es fühlt sich gut an, nach so langer Zeit mit dem Thema abschließen zu können!“

Auf 52 Millionen Euro wird das Erbe des Musikers geschätzt – inklusive diverser Immobilien, wie sein Ferienhaus in Portugal. Da lange nicht klar war, wie umfangreich Udos Erbe wirklich ist, verzog sich die Vollstreckung des Testamentes immer wieder. Nun scheint es, als hätten sich alle Beteiligten endlich an einen Tisch gesetzt und die Dinge geregelt. Fest steht: 75 Prozent der Jürgens-Millionen gehen zu gleichen Teilen an seine beiden ehelichen Kinder John (54) und Jenny (51) sowie die unehelichen Töchter Sonja (52) und Gloria (23). Das schreibt das österreichische Gesetz so vor. Über die restlichen 25 Prozent durfte Udo Jürgens frei verfügen. Und das tat er auch: Er setzte dort seine letzte Lebensgefährtin Michaela Moritz als „Allein-Erbin“ ein.

Udo Jürgens' Geliebte bekommt fast alles!

Denn neben den Millionen aus Udos Vermögen stehen ihr auch Tantiemen aus seinen Liedern zu. Da ist das große Geld zu holen: Rund 10 Millionen Euro sollen die Rechte an Udos Hits jährlich einbringen! Der Löwenanteil von Udos Vermächtnis geht somit an Michaela!

Udo Jürgens: Der Erb-Skandal geht in die nächste Runde!

Die Germanistin gab schon früh Rätsel auf. Erst kurz vor seinem Tod machte er die Beziehung zu Michaela publik. „Ich bin nicht so alleine, wie Sie vielleicht glauben“, deutete er an. Und erklärte: „In meinem Alter lebt eine Beziehung nicht mehr vom Sich-Berühren und der Leidenschaft, sondern von geistiger Größe, von Erkenntnissen und Gedankenaustausch.“

Udo schien sich auf das besonnen zu haben, was im Leben wirklich wichtig ist: den Geist und nicht den Körper. Wie dankbar er Michaela Moritz für diese Erkenntnis war, zeigte er schließlich in seinem Letzten Willen.