Udo Jürgens: Neuer Erbstreit! Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

Eigentlich sollte der 30. September ein Tag voller Freude sein. Es wäre Udo Jürgens' 85. Geburtstag gewesen. Stattdessen gibt es neuen Ärger...

Die Lieder von Udo Jürgens sind Millionen Wert

Es geht um das Lebenswerk des großen Udo Jürgens. Seine unsterblichen 1000 Lieder, Hits wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren". Die Rechte an ihnen sind mehr wert als manche Goldader - von jährlich zehn Millionen Euro ist die Rede. Jedesmal wenn wir einen Udo-Song auf Partys oder im Radio hören, rappelt es in der Kasse. Bisher floss das meiste von dem Geld an Udos Erben, darunter die Kinder John und Jenny Jürgens.

Das Geld liegt auf Eis

Nun wollen andere ein Stück vom Geld-Glück. Auch Udos langjähriger Freund und Manager Freddy Burger. Der behauptet, dass Udos Lebenswerk "auch ein bisschen mein eigenes Lebenswerk ist". Immerhin habe er Udos Karriere entscheidend geprägt - und beansprucht deshalb das Recht für die Lieder. Obwohl Burger nicht einmal im Testament bedacht wurde. Die Erben sind natürlich anderer Meinung. Udo Jürgens' Sohn John gegenüber "Neue Post": "Die Songrechte haben zu Lebzeiten unserem Vater gehört. Es geht uns nicht ums Geld, sondern um das musikalische Vermächtnis. Das zu bewahren, sind wir unseren Vater schuldig!" Jetzt liegt die Sache bei Gericht, das Geld fließt so lange auf ein neutrales Konto. Bis ein Urteil steht, können Jahre vergehen.

