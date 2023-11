Udo Lindenberg: Der Musiker ließ sich unter falschem Namen in Klinik einliefern

Ohne seine legendären neongrünen Socken läuft bei ihm gar nichts. Nur im Operationssaal musste Musiker Udo Lindenberg (77) sich für ein paar Stunden von ihnen trennen. Denn heimlich, still und leise bekam er – unter falschem Namen – in einer Hamburger Klinik ein neues Kniegelenk. Wie es ihm geht? "Best Dottores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten: Ich rocke weiter – komme, was wolle", teilt gegenüber "Das Neue Blatt" auf Anfrage mit.