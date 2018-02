Udo Walz: Traurige Neuigkeiten!

Es war sein großer Jugendtraum! Star-Friseur Udo Walz eröffnete vor gut einem Jahr am Kudamm sein Café "Q32". Jetzt ist der Traum schon wieder geplatzt!

Udo Walz setzt sich zur Ruhe

Udo Walz schließt sein Café

Wie BZ berichtet, wird das Café schon in zwei Wochen zu einem Herrensalon. Die Begründung: In dem Friseurgeschäft von Udo Walz ist kein Platz - deswegen ist das Café bald Geschichte. "Wir haben das Bistro geschlossen und machen daraus jetzt einen Herrensalon. Wir haben im Salon einfach nicht genug Plätze und wollten die Herren ein wenig von den Damen separieren", verrät sein Mann Carsten Thamm-Walz.

Udo Walz sieht es locker

Es mangelte dem Star-Friseur also keinesfalls an Gästen. Er macht einfach nur das, was ihm Spaß macht. "Schuster, bleib bei deinen Leisten", lautete der Kommentar von Udo Walz.