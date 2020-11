Udo Walz: Der Star-Friseur ist tot

Trauriger Abschied von einer Legende

Schon Ende September sorgten sich die Fans um Walz. Nach einer OP am Fuß war er auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch selbst das konnte ihn nicht davon abhalten, weiterhin für seine Kunden in dem hübschen Salon am Berliner Kurfürstendamm da zu sein.

Walz interessierte sich schon in jungen Jahren für Haare und absolvierte nach seinem Praktikum eine Friseurlehre in Stuttgart. Als er 18 Jahre alt war, kümmerte er sich bereits um die Frisuren vieler großer Stars - darunter auch Romy Schneider und Marlene Dietrich.

Er hinterlässt seinen Partner Carsten, mit dem er im Sommer 2008 eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet hat.