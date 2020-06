GZSZ: Vince macht Sunny einen überraschenden Heiratsantrag

Nachdem Sunny bei einem Autounfall schwer verletzt wurde, machte Vince ihr am Krankenbett einen Antrag. Sie nimmt ihn überglücklich an. Doch das Glück der beiden hält nicht lange an. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ist überhaupt nicht begeistert, dass seine Enkelin ausgerechnet mit Vince vor den Altar treten will.

Wird die Hochzeit tatsächlich stattfinden? Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Vincent Krüger angeblich nächstes Jahr die Daily Soap verlassen wird. Allerdings soll seine Rolle nicht den Serientod sterben. Ein Comeback ist also nicht ausgeschlossen.

Wie es mit Vince und Sunny weitergeht, zeigt sich in den nächsten Wochen bei GZSZ, werktags ab 19:40 Uhr bei RTL.