UK-Rapper Black The Ripper stirbt im Alter von 32 Jahren!

UK-Rapper Black The Ripper ist tot! Der 32-Jährige verstarb vollkommen unerwartet. So berichtet es unter anderem "The Mirror".

UK-Rapper Black The Ripper wollte Marihuana legalisieren

Große Bekanntheit erlangte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dean West hieß, vor allem durch seinen Kampf um die Legalisierung von Marihuana. Mit Produktionen wie "Holla Black" und "Afro Sumurai" machte sich Black The Ripper einen Namen im Musikgeschäft. Nun schloss der Star für immer seine Augen. Wie "The Mirror" berichtet, kam der Tod des Rappers vollkommen unerwartet, sodass zu den Todesumständen auch noch keine Details bekannt sind.

Die Musikwelt trauert

Via Social Media drücken eine Vielzahl von Fans und Kollegen ihr Mitgefühl über das Ableben von Black The Ripper aus. So heißt es unter anderem: "Wirklich traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden, Black The Ripper. Mein Beileid an seine Familie und seine Liebsten." Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Musikers stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

