Uli Scherer: Der Musiker ist tot

Vor allem bekannt war der Komponist in Österreich. Der Jazz-Musiker studierte zunächst an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Später war er einer der Gründer des bekannten Vienna Art Orchestras.

In den vergangenen Jahren war er auf zahlreichen Theaterbühnen zu sehen. Mit Ernst Jandl arbeitete er lange Zeit zusammen und unterrichte auch an einer Jazzschule.

Im Laufe seiner Karriere bekam er zahlreiche Preise – darunter den Deutschen Kleinkunstpreis und im Jahr 1996 den Kulturpreis der Stadt Villach. War war „eine Lichtgestalt der Musik, einen der ganz großen Söhne unserer Stadt“, erklärt Bürgermeister Günther Albel.