Uli Stein: Der Cartoonist stirbt mit 73 Jahren

Trauriger Abschied von Uli Stein

In einem Statement auf Facebook nimmt die Stiftung ein letztes Mal Abschied von Uli. Darin heißt es: "Fassungslos und sehr traurig bleiben wir zurück mit der Leere, die er hinterlässt. Uli wird uns mit seinem hintergründigen Humor in Erinnerung bleiben. Er hat uns wunderbare Cartoons geschenkt, die auch an trüben Tagen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. (...) Uli Steins Liebe zu Tieren und sein unermüdlicher Einsatz, allen Tieren zu helfen, für sie zu sorgen, war beispiellos und ein Vorbild für uns alle. In seiner Uli Stein-Stiftung für Tiere in Not werden wir die wichtige Tierschutzarbeit in seinem Sinne fortführen. Wir versuchen, dafür zu sorgen, dass diese Welt ein besserer Ort für alle Tiere wird. Genauso, wie er es sich gewünscht hat."

Anfang der 80er Jahre veröffentlichte Uli Stein seine ersten Zeichnungen und sicherte sich damit schnell einen Platz in den Herzen seiner Fans. Nun ist er nicht mehr da, doch die Erinnerung an ihn bleibt...

Von diesen Stars mussten wir uns 2020 bereits verabschieden: