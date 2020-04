Ulrich Kienzle: Der ZDF-Moderator ist tot

Reddit this

Der -Journalist und „Frontal“-Moderator Ulrich Kienzle ist tot. Wie das am Freitag verkündete, starb er am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in Wiesbaden.

Kienzle galt als Nahost-Experte

„Ulrich Kienzle war ein Top-Journalist“, lässt ZDF-Chefredakteur Peter Frey verkünden. „Er hat die Welt vor Ort in Augenschein genommen, um die Konflikte wirklich zu verstehen, über die er dann berichtet hat. Mit seiner Lust, Kante zu zeigen, und mit seinem verschmitzten Humor hat er an der Seite von Bodo Hauser ZDF- und Fernsehgeschichte geschrieben.“

