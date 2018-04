Ulrike Frank: Theater statt GZSZ! Verlässt sie die Serie?

GZSZ-Star Ulrike Frank (49) spielt nicht mehr länger nur die Geschäftsfrau und Mutter Katrin Flemming in der RTL-Serie. Ab dem 12. Mai steht sie auch in einer Hauptrolle im Theaterstück "Kasimir und Kaukasus" auf der Bühne des Schlosspark Theaters in Berlin.

Gemeinsam mit den Schauspielern Markus Majowski, Dieter Landuris und Katharina Maria Abt spielt Ulrike Frank die deutsche Fassung des Stücks.

Bleibt Ulrike Frank GZSZ treu?

Uraufgeführt wurde es in der französischen Variante in Paris bereits Anfang 2017.

Baby-Überraschung: Ist die GZSZ-Schauspielerin schwanger?

Gespielt wird in Berlin bis September 2018. Aber keine Angst: GZSZ bleibt die Schauspielerin dennoch treu.

Das könnte euch auch interessieren