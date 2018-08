Umut Kekilli: Er hat eine Freundin!

Nach der Trennung von wurde es ruhig um Umut Kekilli. Jetzt begeistert er die Zuschauer im "Promi "-Haus - und ist offenbar wieder verliebt...

Katja plauderte Liebes-Geheimnis aus

In " - Die Late Night Show" wurde ein ziemlich interessantes Gespräch zwischen Katja Krasavice und Chethrin Schulze gezeigt. Das Sex-Sternchen erklärte ihrer neuen besten Freundin: "Ich würde schon Umut nehmen, aber das geht ja nicht! Der hat ja eine und dann ist das voll langweilig." Ups, hat sich da etwa jemand verplappert? Welche Dame Umuts Herz erobert hat, darüber lässt sich im Moment nur spekulieren. Oder hängt er etwa noch an Ex Natascha?

Umut ist fremdgegangen

Immerhin waren die beiden acht Jahre ein Paar. Vergangenes Jahr war Schluss, weil Umut seine Liebste betrogen hat. "Das ging alles so schnell. Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ein Auswärtsspiel mit einer anderen Dame hatte, weil es mich innerlich so zerfressen hat“, gab er in einem -Interview zu. Doch er gab auch Ex Natascha die Schuld. Schließlich musste er damals eine berufliche Krise verkraften. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nur wenig oder keine Unterstützung im Hinblick auf meine weitere Entwicklung von Natascha erfahren habe."

Angeblich wollte Umut sogar Profit aus der Trennung schlagen - und stellte finanzielle Forderungen. "Ich bin empört und absolut enttäuscht, dass er versucht hat, mit der Trennung Geld zu machen", erzählte die verärgerte Natascha der "Bunte". Mittlerweile ist sie wieder mit ihrem neuen Freund Olli glücklich. Ein Liebescomeback mit dem Ex ist also ausgeschlossen!

Vielleicht packt der Umut ja heute Abend aus, welche Frau ihm den Kopf verdreht hat...