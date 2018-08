Reddit this

Umut, Unox oder Umuk? Im "Promi "-Haus weiß keiner so recht, wer Fußballer Umut Kekilli eigentlich ist. Durch seine ruhige Art fällt er kaum auf. Über seine berühmte Ex-Freundin redet er nur ungerne. Doch jetzt packte Natascha in der "Promi Big Brothr -Late Night Show" über ihn aus...

Umut Kekilli: Er hat offenbar eine Freundin!

"Er war bei Tinder aktiver als im Haus"

Neun Jahre waren Natascha und Umut ein Paar. Letztes Jahr dann die Trennung. Umut soll sie ständig betrogen haben. "Ich würde sagen, er war bei aktiver als im Haus", lästerte die 54-Jährige in der Sendung. "Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ein Auswärtsspiel mit einer anderen Dame hatte, weil es mich innerlich so zerfressen hat", verteidigte sich Umut damals. Doch Natascha ließ ihn abblitzen. "Es geht nicht um einen einmaligen Seitensprung. Man hat viele Chancen gegeben und der Neuanfang wurde nicht genutzt, dann muss man irgendwann mal sagen, dass es so nicht weitergeht."

Natascha Ochsenknecht: Ist das ihr Neuer?

Natascha will nichts mehr von Umut wissen

Ein Liebescomeback? Ausgeschlossen! "Umut, der Tinder-König von Köln", giftete sie in der Sixx-Sendung mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj weiter. Außerdem erzählte sie nochmal, wie es zu dem Liebes-Aus kam: "Na ja, ganz ehrlich, das weiß man ja nicht von heute auf morgen. Da gibt es dann auch die ein oder andere Frau, die dann auch mal schreibt: Hier, so und so ist es! Und dann konfrontiert man den Menschen damit. Der sagt dann entweder Ja oder Nein, lächelt es weg oder bleibt ruhig - wie im Haus."

Ob Natascha Umut Chancen auf den " "-Sieg ausrechnet? "Er ist ein smarter Typ. Er lächelt sich da so durch", meinte sie. Mal sehen, ob er es mit seiner Taktik bis aufs Treppchen schafft - oder heute Abend die Koffer packen muss...