Un-fucking-fassbar! Jetzt verlässt auch Rea Garvey die "The Voice"-Jury

Die nächste Staffel von "The Voice of Germany" wird also mit komplett neuen Juroren bestritten werden müssen.

Sat.1-Sprecherin Diana Schardt bestätigte, dass Rea Garvey für die dritte Staffel der Casting-Show keine Zeit hätte.

Sein Titelbild bei Facebook liefert auch gleich den vermeintlichen Grund seines Ausstiegs. "Follow your Heart!"

Sein Herz scheint also nicht mehr allzu sehr an "The Voice of Germany" zu hängen. Wer die freien Plätze in der Jury einnehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Eines ist sicher: "Wir werden rechtzeitig zum Start bekannt geben, wer alles in diesem Jahr auf den roten Stühlen als Coach bei 'The Voice of Germany' sitzt. Ich kann versichern, es bleibt kein Stuhl leer", so die Sender-Sprecherin gegenüber "dwdl.de".