Una Stubbs: Die TV-Ikone ist tot

"Mama ist heute friedlich im Kreise ihrer Familie in Edinburgh entschlafen", bestätigten ihre Angehörigen in einer Mitteilung. Sie starb am 12. August 2021 nach einer Krankheit. Mit "Till Death Us Do Part" feierte Una Stubbs in de 60er Jahren ihren Durchbruch. Danach spielte sie in zahlreichen Produktionen wie "EastEnders", "Inspector Barnaby" oder "Worzel Gummidge" mit. Unter anderem war sie auch in "Holiday für dich und mich" (1963), "Wonderful Life – Küss mich mit Musik" (1964), "Mehr Schein als Sein" (1995), "Eine lausige Hexe" (1998-2000) oder "Agatha Christie’s Marple" (2006). Zuletzt wirkte sie in "Call the Midwife – Ruf des Lebens" im Jahr 2015 mit.