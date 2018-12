Schon seit Wochen soll es zwischen und kriseln. Die royalen Damen sind scheinbar nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Nun tauchte aber ein Video auf, in dem ein ganz anderes Licht auf die Sache geworfen wird.

Prinz William ignoriert Herzogin Meghan

In dem Clip sind , und ihre Ehefrauen gemeinsam nach einem Besuch in der Kirche zu sehen. Als Meghan sich zu William dreht, lächelnd den Augenkontakt sucht und ihm etwas sagt, ignoriert er sie komplett und bringt ernst seinen Schal in Form. Er tut einfach so, als hätte er sie nicht gehört! Kurz darauf versucht die 37-Jährige es noch einmal. William sieht sie kurz an, antwortet nicht und wendet den Blick sofort wieder ab.

Sind es etwa gar nicht Meghan und Kate, die Streit miteinander haben, sondern William und seine Schwägerin? Spätestens nach diesem Video dürfte die Gerüchteküche wieder mächtig brodeln...