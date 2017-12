Unfassbar: Das fanden Ärzte 2017 in Vaginas und Penissen!

Ein Jahresrückblick der ganz besonderen Art: Die Datenbank für Notaufnahme-Besuche der "US Consumer Product Safety"-Kommission hat zum Jahreswechsel eine Liste mit den skurrilsten Gegenständen veröffentlicht, die im Jahr 2017 in Vaginas und Penissen gefunden wurden.

Kaum zu glauben, aber Ärzte fanden in den Körperöffnungen ihrer Patientinnen sogar Fahrrad-Reflektoren und ein Telefon. Bei den Männern waren es unter anderem Schrauben, Löffel und Kabel.

Häufig muss operiert werden

So peinlich ein Besuch in der Notaufnahme auch ist, wenn man mit Gegenständen an den eigenen Genitalien rumexperimentiert hat - er muss sein.

Ärzte warnen davor, sich die festsitzenden Fremdkörper selbst zu entfernen. Häufig ist eine Operation notwendig, um sie aus dem Körper herauszubekommen.

Hier die Top Fünf der Dinge, die 2017 in Vaginas gefunden wurden

In der Vagina einer Frau wurde ein Telefon gefunden. iStock

Ein Handy und Geld Ein Deo-Deckel Fahrrad-Reflektoren Ein Lutscher Ein Stück Duft-Seife

Das sind die fünf merkwürdigsten Gegenstände, die Ärzte in den Penissen ihrer Patienten fanden

Ein Mann steckte sich eine kleine Schraube in den Penis. iStock