"Unter Uns": Aaron Koszuta steigt aus!

Wie RTL bestätigt, verlässt Aaron Koszuta die Serie bereits in der Folge am 17. Oktober. Valentin kehrt der Schillerallee den Rücken und geht nach Hamburg um dort auf die Polizei-Akademie in Hamburg zu gehen. Für den Blondschopf ist es keine einfache Entscheidung! Der Abschied von seiner Mutter und auch seinen Freunden fällt ihm unglaublich schwer.